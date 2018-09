Unicredit uit de rode cijfers

De winst valt aanzienlijk hoger uit dan analisten hadden verwacht. Zij rekenden gemiddeld op 126 miljoen euro. Unicredit profiteerde onder meer van lagere voorzieningen voor verliezen op slechte leningen. De baten van de bank stegen op kwartaalbasis met bijna 5 procent naar 6,1 miljard euro.

,,De winst van 449 miljoen euro bevestigt de capaciteit om de winstgevendheid te verbeteren ondanks het aanhoudende uitdagende macro-economische klimaat, vooral in Italië'', aldus topman Federico Ghizzoni in een toelichting. Unicredit is bezig onderdelen te verkopen en te herstructureren om de winstgevendheid te verbeteren.