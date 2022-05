Piloten slepen KLM voor rechter om vaccinatieplicht via achterdeur

Al eerder meldden de VNV en cabinevakbond VNC dat solliciterende piloten en stewardessen naar hun vaccinatiestatus wordt gevraagd. De VNV vindt dat KLM nu via de achterdeur met een verplichting komt. „In algemene zin onderschrijven we de positie van de overheid dat vaccinatieplicht door de overheid niet acceptabel is”, zo meldt een woordvoerder. „Ook KLM heeft dit aan ons bevestigd. Aangezien er ruim voldoende vliegers overal inzetbaar zijn is er geen operationele basis voor KLM om dit te eisen.” De SGP stelde al Kamervragen over de kwestie.

Restricties

KLM heeft in landen nog te maken met tal van reisrestricties. Een deel van het vliegend personeel is niet gevaccineerd. Tot nu toe werd geschat dat de vaccinatiegraad onder piloten op zo’n 90% lag en bij het cabinepersoneel tussen de 60% en 70%.

KLM heeft te maken met operationele uitdagingen en spanningen op de werkvloer als gevolg van de vaccinatieplicht. In de cao's sprak KLM echter af dat er geen vaccinatieplicht zou komen, daarom vindt de VNV vindt dat het huidige aannamebeleid neerkomt op een vaccinatieplicht en meent dat dit strijdig is met de cao.

Niet-gevaccineerde KLM-werknemers moeten in een systeem vastleggen op welke bestemmingen ze niet inzetbaar zijn, zonder opgaaf van reden. De persoon in kwestie wordt dan niet ingeroosterd op de desbetreffende bestemming. Voor KLM betekent dit een grote logistieke uitdaging, plus de spanning op de werkvloer. Gevaccineerde collega’s moeten inspringen voor ongevaccineerden, wat druk geeft op de roosters, zo bleek in de afgelopen tijd.

De VNV neemt de kwestie hoog op, omdat piloten ook moeten aangeven dat men in toekomst ook zal voldoen aan mogelijke inreisverplichtingen. Volgens de VNV stopt het aannametraject onmiddellijk als de sollicitant hier negatief op antwoordt. De vakbond stelt dat er afspraken worden ’omzeild’.