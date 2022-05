Premium Het beste van De Telegraaf

’Valse adverteerders geen strobreed in de weg gelegd’ Jort Kelder teleurgesteld over vonnis in zaak tegen Google en Twitter

Door Bart Mos Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Malafide adverteerders steken de vlag uit terwijl BN’ers min of meer vogelvrij zijn verklaard, nu de Amsterdamse rechtbank Twitter en Google in het gelijk stelt bij de rechtszaak die presentator Jort Kelder tegen de techbedrijven had aangespannen. „Met deze uitspraak wordt valse adverteerders dus geen strobreed in de weg gelegd”, reageert Kelder teleurgesteld.