Tik voor bitcoin na opmars

Talloze bitcoin-computers in Canada. De virtuele munt ging de afgelopen dagen als een raket, maar levert donderdag weer in. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - De bitcoin kreeg heeft donderdag een flinke tik gekregen, na een dagenlange opmars. De cryptomunt wist voor het eerst sinds januari vorig jaar de grens van 13.000 dollar te doorbreken, maar zette in de uren daarna een daling in. Inmiddels is de digitale munt nog zo’n 11.660 dollar waard.