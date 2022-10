De gasprijs daalt al weken, maar wordt jouw energierekening ook lager?

Financieel

Poetin wil controle over olie- en gasproject Exxon Mobil

De Russische president Vladimir Poetin wil de volledige controle over een groot olie- en gasproject in Rusland dat nu nog wordt geleid door het Amerikaanse Exxon Mobil. Het project, Sakhalin-1, is de grootste investering van Exxon Mobil in Rusland.