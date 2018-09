Recordreeks Wall Street ten einde

De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 15.082,62 punten en de S&P 500 verloor 0,4 procent tot 1626,67 punten. De Nasdaq daalde 0,1 procent tot 3409,17 punten. De door technologiefondsen gedomineerde index bereikte op 10 maart 2000 zijn hoogste stand ooit op 5132,52 punten.

,,Er is sprake van wat winstnemingen na de sterke stijging in de afgelopen dagen, maar er is nog voldoende opwaarts potentieel'', aldus een handelaar. ,,Ondanks het vrijwel dagelijks neerzetten van recordstanden is er geen enkele reden om aan te nemen dat de opmars gestuit is. Het enige dat daarvoor kan zorgen is een grote onverwachte gebeurtenis.''

Fannie Mae

NewsCorp was een van de sterkste stijgers nadat het mediaconcern bekendmaakte dat de winst in het eerste kwartaal verdrievoudigde ten opzichte van de eerste 3 maanden van 2012. Het aandeel steeg ruim 4 procent. Monster Beverage, bekend van de gelijknamige energiedranken, zag zijn omzetgroei in april vertragen en werd daarvoor gestraft met een koersverlies van ruim 6 procent.

Fannie Mae (min 0,7 procent) boekte in het eerste kwartaal een winst voor belastingen van 8,1 miljard dollar, het hoogste kwartaalresultaat in de historie van de hypotheekverstrekker. Het bedrijf keert 59,4 miljard dollar dividend uit aan Washington, dat daarmee mogelijk de datum waarop het schuldenplafond bereikt wordt kan uitstellen van 19 mei tot 1 oktober.

Uitkeringsaanvragen

Een uur voor de handelsaanvang werd bekendgemaakt dat het aantal eerste uitkeringsaanvragen vorige week met 4000 is gedaald tot 323.000. Hoewel dat het laagste aantal is sinds januari 2008 en economen gemiddeld op 335.000 aanvragen rekenden, reageerden beleggers amper op het cijfer. Kort na de opening volgde een rapport over de groothandelsvoorraden en -verkopen. De voorraden stegen licht, mede door de sterkste daling van de verkopen in bijna 4 jaar.

De euro was 1,3034 dollar waard in vergelijking met 1,3099 bij het slot van de Europese beurzen. Een vat ruwe Amerikaanse olie daalde 0,8 procent in prijs tot 95,88 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper en kostte 103,92 dollar per vat.