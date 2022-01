Shell sluit raffinaderijen Pernis bij hoogtepunt olieprijs

Shell stelt tegen Bloomberg dat het onderhoud van onderdelen van eind januari tot eind juni gaat duren.

Het onderhoud zou volgens Bloomberg voor de langste verstoring in de productie bij de raffinaderij in ruim twee jaar duren. ,,We gaan een flink aantal installaties van binnen en buiten inspecteren, schoonmaken en onderdelen vervangen”, aldus het bedrijf.

Normaal werken er 1900 mensen op Shell’s Energy & Chemicals Park in Rotterdam.

,,Er wordt groot onderhoud volgens wettelijke normen gepleegd. Maar op Pernis staan zestig fabrieken, daarbij kan het ene systeem dat wordt onderhouden worden vervangen door het andere systeem”, aldus de zegsman.

Het gaat daarbij om gepland onderhoud, met de reguliere aanpassingen volgens de wettelijke normen en de voortgaande verbeteringen om de efficiency te vergroten, aldus de woordvoerder.

Tegelijkertijd herstelt de raffinaderij van concurrent BP in Rotterdam van een brand eind november, dat is de tweede raffinaderij in omvang in de regio. Daar wordt aan herstel gewerkt.

Biobrandstoffen

Het inmiddels volledig Britse energiebedrijf breidt tegelijkertijd zijn activiteiten in biobrandstoffen uit op het Pernis-terrein. Die uitbreiding, die in 2024 moet zijn afgerond, wordt een van Europa’s grootste voor ’groene’ vliegtuigbrandstof en duurzame diesel.

Het aandeel Shell heeft woensdag zijn hoogste punt in een jaar tijd bereikt bij €22,61. Het aandeel sloot in Amsterdam fractioneel in het groen bij €22,45 per aandeel.