’Veel huiseigenaren hebben renteaftrek echt nodig’

Amsterdam - Juist in deze crisistijd zouden veel huiseigenaren in de problemen komen als het kabinet de hypotheekrenteaftrek versneld verlaagt. „Heel veel mensen in Nederland hebben die aftrek echt nodig”, zegt Hans André de la Porte, woordvoerder van de Vereniging Eigen Huis. Hij wil best praten over het sneller inperken van de renteaftrek, zoals minister Hoekstra (Financiën) en drie van de vier coalitiepartijen naar verluidt willen, maar dan moet daar wel compensatie tegenover staan.