Nepdatingsites gebruiken stiekem persoonlijke gegevens

Klanten delen de gegevens in de veronderstelling dat ze een privégesprek met een mogelijke online liefde hebben, maar dat blijken nepprofielen te zijn. Medewerkers van deze chatplatforms kunnen deze gegevens inzien en gebruiken om klanten in een gesprek betrokken te houden. Op deze chatplatforms betalen klanten per verzonden bericht. Dus hoe langer een gesprek duurt, hoe meer geld de oplichters binnenharken.

Voor het opslaan en verwerken van bijzondere persoonsgegevens is uitdrukkelijke toestemming van klanten nodig. Op deze platforms wordt daar niet naar gevraagd. De websites overtredende privacywetgeving AVG en misleiden hun klanten, concluderen juristen Sara Eskens en Martien Schaub van de Vrije Universiteit Amsterdam in het KRO-NCRV-programma.

Undercover

Pointer sprak met meerdere oud-medewerkers die chatberichten voor deze platforms hebben geschreven: de zogeheten chatoperators. Ook gingen verslaggevers zelf als chatoperator aan de slag voor zo’n bedrijf. Zonder enige achtergrondcheck of fysieke ontmoeting kregen ze toegang tot de gevoelige persoonsgegevens van klanten. Hierover laten ze weten: „In de chatgesprekken wordt duidelijk dat klanten overtuigd zijn dat ze met een bestaand persoon praten. In die veronderstelling delen ze hun medische gegevens, seksuele voorkeuren en naaktfoto’s. De chatoperators moeten die gegevens vastleggen in logboeken, zodat andere medewerkers op een later moment het gesprek eenvoudig kunnen overnemen.”

Geen sancties

De Autoriteit Persoonsgegevens reageert nog niet inhoudelijk op de resultaten van het onderzoek, maar heeft in het verleden nog geen sancties opgelegd aan chatplatforms die zich als datingsite voordoen. Over het mogelijke risico van het opslaan van zulke bijzondere persoonsgegevens, zegt een woordvoerder: „Wat privé is, moet privé blijven. En dat geldt voor bijzondere persoonsgegevens nog iets meer dan bij dingen zoals je mailadres of telefoonnummer. Als het gaat om je seksualiteit of gezondheid, dan wil je niet dat die gegevens zomaar op straat belanden of bij partijen die ze niet mogen hebben.”