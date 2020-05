1 op de 4 had voor corona al aflosproblemen

Bijna een kwart van de Nederlanders had al voor de crisis moeite met het maandelijks aflossen van leningen. Voor deze groep wordt door veel kredietverstrekkers een betaalpauze ingelast, volgens PriceWise. Ook worden de eisen voor het afsluiten van een lening verscherpt.

Bart Overtoom, directeur van kredietverstrekker Findio zegt hierover: „We willen voorkomen dat klanten – zowel particulieren als zzp’ers – verplichtingen aangaan die ze in de toekomst niet na kunnen komen. Daarom moeten zzp’ers die een lening willen aanvragen, gedurende de coronacrisis een formulier invullen met extra vragen over hun verwachte financiële situatie tijdens de coronacrisis. Op die manier zorgen we ervoor dat ze niet méér lenen dan ze kunnen dragen.”

Persoonlijke leningen

Van de ondervraagden heeft 20% twee persoonlijke leningen lopen. Veel mensen die moeite hebben of hebben gehad om te voldoen aan maandelijkse betalingen hebben bijvoorbeeld een hypotheek, persoonlijke lening, creditcardschuld, roodstand of een doorlopend krediet.

Van de mensen die moeite heeft met de maandelijkse aflossingen hebben bijna 1 op de 3 een creditcardschuld of staan ze rood.

Rentes

Mensen die moeite hebben, of hebben gehad, met het aflossen van een lening vergelijken relatief vaak de rentes van verschillende leningen niet, en weten ook regelmatig niet hoeveel rente ze eigenlijk betalen. Het gaat hierbij om meer dan 4 op de 10 van de mensen die moeite hebben met het aflossen van leningen.