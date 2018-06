'Brutomarge Beter Bed positieve verrassing'

De beddenverkoper kampte in Nederland met een laag consumentenvertrouwen en in Duitsland met een langdurige vorstperiode. In Spanje wordt voorlopig geen economische verbetering verwacht, waardoor besloten is circa 30 winkels te sluiten in plaats van de eerder geplande 13. De omzet in winkels die minimaal 1 jaar open zijn daalde met 10,8 procent, waar Rabo rekende op een (middel-)hoog enkelcijferig percentage.

SNS Securities wees naast de marge ook op de daling van de gemiddelde kosten per winkel met 2,4 procent. Beter Bed mikt op een verlaging van 4 tot 5 procent per jaar. Volgens het effectenhuis gaat het management van Beter Bed goed om met de zwakke marktomstandigheden. ,,Ze hebben flexibiliteit laten zien bij de herstructurering in Spanje, de vaste kosten omlaag gebracht en de brutomarge verhoogd.'' SNS verwacht dat de ingrepen in toenemende mate een positief effect zullen hebben op de winstgevendheid.

Rabo heeft een reduce-advies en een koersdoel van 12,50 euro , SNS hanteert een accumulate-aanbeveling en een koersdoel van 16,30 euro. Rond 9.30 uur noteerde Beter Bed 1,4 procent lager op 13,80 euro.