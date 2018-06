Eon houdt last van zwakke Europese markt

Het bedrijfsresultaat (ebitda) van Eon zakte met 5 procent ten opzichte van een jaar eerder, tot 3,6 miljard euro. De omzet stabiliseerde op bijna 36 miljard euro. De verkoop van elektriciteit zakte met 8 procent, terwijl er 5 procent meer gas werd verkocht dan in de eerste 3 maanden van 2012.

Volgens bestuursvoorzitter Johannes Teyssen blijven de marktomstandigheden in Europa moeilijk. Eon heeft daarnaast last van de beslissing van de Duitse regering om kernenergie uit te bannen. Kernenergie was vorig jaar nog goed voor een vijfde van de totale productie van het concern.