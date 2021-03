SIF zet meer winst neer ondanks coronacrisis

Dat meldt het bedrijf uit Roermond vrijdag. In het eerste halfjaar viel de productie terug als gevolg van het verlies van een opdracht voor de fundering van een windpark de Amerikaanse kust en de coronacrisis. Daardoor kon er minder efficient gewerkt worden. In het tweede halfjaar trokken de resultaten aan als gevolg van opgeleverde projecten, efficienter werken en betere prijzen. De brutomarge kwam uit op €11 miljard, een stijging van 25%. De totale productie kwam uit op 164 ton, een daling van 12% ten opzichte van 2019.

Grillige markt

De markt van windparken is grillig, zo was de afgelopen jaren te merken in de resultaten van SIF. Omdat projecten afhankelijk zijn van hulp van overheden en zeer lange doorlooptijden hebben, is sprake van pieken en dalen in de productie in de fabrieken op de Rotterdamse Maasvlakte en Roermond.

Aan het eind van het jaar heeft SIF een negatief werkkapitaal van €2,9 miljard, hoewel het bedrijf zegt naar nul te streven. Ook moest SIF meer krediet opnemen. Het orderboek is voor de komende jaren al gevuld. Zo worden onder meer funderingen geleverd voor windpark Hollandse Kust Zuid en daarna op de Doggerbank in de Noordzee.

SIF ziet de toekomst zonnig in, als gevolg van de Greendeal van de Europese Commissie en de machtswissel in de Verenigde Staten.Topman Fred van Beers verwacht dat de nieuwe president Biden zal doorpakken als gaat om de vergroening van energie.