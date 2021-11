Beursblog: AEX zakt weg; Intertrust knalt omhoog na overnamebod

Premium Culinair

Fenny van Wees is een jeneverschool gestart: ’Kennis uitdragen is mijn missie’

Ver weggestopt in de Jordaan in Amsterdam zit al decennialang de ambachtelijke distilleerderij Van Wees. Om de kennis van jenever te vergroten, is Fenny van Wees een jeneverschool gestart, waar liefhebbers in twee dagen de kern van het vak leren. De gebeurt allemaal op de Driehoekstraat, waar het be...