Rel om rommelhypotheken

De situatie op de Amerikaanse markt is het afgelopen jaar dusdanig verbeterd, dat de Staat de garantie nu zou kunnen ontbinden. Door de waardestijging kan de Staat de portefeuille met wat winst verkopen. Volgens bronnen wil de ING dat dit snel gebeurt omdat het van de staatssteun af wil, maar zou het ministerie geen haast maken.

ING zou zich beroepen op een afspraak die in 2011 is gemaakt met Jan Kees de Jager, toenmalig minister van Financiën. Zijn opvolger Jeroen Dijsselbloem gooit echter om onbekende reden roet in het eten, aldus de bronnen. Een woordvoerder van Financiën wil niet op de kwestie ingaan. Ook ING wil alleen kwijt dat een eventuele verkoopbeslissing is voorbehouden aan de overheid.