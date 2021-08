Maker astmamedicijn valt in armen van sigarettenreus

De maker van onder meer Marlboro- en L&M-sigaretten bood onlangs ruim 1 miljard pond voor Vectura, omgerekend ongeveer 1,2 miljard euro. Daarmee trok Philip Morris aan het langste eind in een biedingsstrijd met investeerder Carlyle, die niet zo diep in de buidel wilde tasten voor Vectura.

Na het afhaken van Carlyle besloten de directeuren van Vectura om het bod van Philip Morris aan de aandeelhouders aan te bevelen. Er is wel veel kritiek op de stap van de tabaksreus, zowel van wetenschappers als van maatschappelijke organisaties. Als sigarettenfabrikant is Philip Morris een veroorzaker van luchtwegproblemen, zeggen tegenstanders.

"Aantrekkelijk koop"

Philip Morris ziet Vectura als aantrekkelijke koop. Het concern probeert zich steeds meer te richten op andere producten, omdat vooral mensen in ontwikkelde economieën vaker willen stoppen met roken. Philip Morris streeft ernaar in 2025 een omzet van ten minste 1 miljard dollar te boeken met producten die geen nicotine bevatten. Vectura maakt onder meer inhalatoren ofwel puffers en vernevelaars, die verlichting kunnen geven bij benauwdheid als gevolg van astma. Philip Morris liet weten Vectura te willen gebruiken als „steun voor zijn activiteiten op het gebied van inhalatietherapie.”

Bekijk ook: Philip Morris op de gezonde toer

Of het Philip Morris gaat lukken om de koop door te zetten, is aan de aandeelhouders van Vectura. De beleggers moeten nog beslissen of ze op het bod ingaan. Philip Morris heeft steun van iets meer dan 50 procent van de aandeelhouders nodig, maar zal op meer hopen om de volledige controle over Vectura te krijgen.