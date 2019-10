Fagron schikt na jaren Amerikaans geschil

Nazareth - Apothekerstoeleverancier Fagron heeft een geschil met de voormalige eigenaar van AnazaoHealth geschikt. In 2016 stapte die naar de rechter in verband met de overname van de Amerikaanse steriele bereidingsapotheek, met een claim tot maximaal 20 miljoen dollar. Het uiteindelijke schikkingsbedrag is niet bekendgemaakt, maar is volgens Fagron "niet-materieel".