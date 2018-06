'Krimp marge PostNL neemt af'

De krimp van de marge bij de Nederlandse postdivisie was de kleinste van de afgelopen vijf kwartalen, aldus Steens. Bij de bezorging van pakjes (Parcels) bleef de marge zoals verwacht overeind. Het negatieve eigen vermogen van 689 miljoen euro komt volgens de analist niet als een verrassing, gezien de afwaardering van het belang in TNT Express en de nieuwe boekhoudregels ten aanzien van pensioenen (IAS 19).

Analist Marc Zwartsenburg van ING wees erop dat PostNL goede vooruitgang boekt in de reorganisatie. Met 9 miljoen euro aan besparingen in het eerste kwartaal ligt het bedrijf op koers om het door ING voorspelde bedrag van 40 miljoen euro in 2013 te halen. Aan de andere kant nam de krimp van de postmarkt verder toe en waren de resultaten wat minder dan verwacht.

Het aandeel PostNL noteerde dinsdag om 9.48 uur na een negatieve opening 0,7 procent hoger op 1,74 euro.