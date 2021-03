Dow werkt verlies weg; Tesla maakt rit omlaag

Rond 20.00 uur (Nederlandse tijd) gaat de Dow Jones-index 0,3% vooruit op 33157 punten. De brede S&P steeg 0,1% tot 3977 punten. Techbeurs Nasdaq raakte 0,3% kwijt op 13.100 punten

Deze week staat vooral in het teken van de gang van zaken op de arbeidsmarkt in de VS. Op woensdag geeft salarisverwerker ADP een schot voor de boeg met het banenrapport over de private sector. Vrijdag staan de officiële werkgelegenheidscijfers op het programma.

Intel dat eind vorige week in de lift zat vanwege de geplande miljardeninvestering krijgt er nog eens 0,2% bij.

Twitter koerst 2% hoger na een koopaanbeveling van Truist Securities voor het sociale mediabedrijf.

Tesla vervolgt de weg omlaag met een min van 1,7% nadat de fabrikant van elektrische wagens al een bedruk het weekend inreed.

De Amerikaanse bank Goldman Sachs (-1%) was een opvallende daler. De bank heeft net als internationale branchegenoten Nomura en Credit Suisse te maken met problemen rond de afwikkeling van transacties rond hedgefonds Archegos Capital Management.

Verder gaat de aandacht uit naar de luchtvaartsector. Boeing maakte bekend dat het een order heeft ontvangen van Southwest Airlines (plus 0,6 procent) voor de levering van honderd toestellen van het type 737 MAX. Daarbij is een optie afgesproken voor nog eens een bestelling van 115 extra vliegtuigen. Boeing won 2,7%.

Vliegtuigleasemaatschappij Fly Leasing wint 25% De onderneming wordt overgenomen door investeerder Carlyle Group. Daarnaast verloor American Airlines 0,6 procent ondanks berichten over een oplopend aantal boekingen. Die zouden het niveau van voor de crisis zou naderen.

Verder zakt Google-moeder Alphabet 0,5% en steeg socialmediabedrijf Facebook 2%. De bedrijven ontvouwden plannen om in kabels tussen de Verenigde Staten en Zuidoost-Azië te investeren.

Ook was er aandacht voor creditcardmaatschappij Visa (-0,5%). Het bedrijf gaat het gebruik van cryptomunt USD Coin toestaan voor het afhandelen van transacties op zijn betalingsnetwerk. Daarmee winnen digitale munten, waar bitcoin de bekendste van is, terrein bij de verdere acceptatie door reguliere financiële instellingen.