Wall Street trapt week lager af; Twitter in trek

Vlak na de start ging de Dow Jones-index 0,4% achteruit op 32.776 punten. De brede S&P zakte 0,5% weg naar 3942 punten. Techbeurs Nasdaq raakte 0,4% kwijt op 12910 punten

Deze week staat vooral in het teken van de gang van zaken op de arbeidsmarkt in de VS. Op woensdag geeft salarisverwerker ADP een schot voor de boeg met het banenrapport over de private sector. Vrijdag staan de officiële werkgelegenheidscijfers op het programma.

Intel dat eind vorige week in de lift zat vanwege de geplande miljardeninvestering viel 1,9% terug.

Twitter koerst 2,9% hoger na een koopaanbeveling van Truist Securities voor het sociale mediabedrijf.

Tesla vervolgt de weg omlaag met een min van 0,8% nadat de fabrikant van elektrische wagens al een bedruk het weekend inreed.