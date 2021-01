'Internetbank Bunq moet meer doen tegen oplichting'

Volgens de bond maakt de manier van werken Bunq aantrekkelijk voor criminelen. Daarom moeten consumenten beter worden behoed tegen oplichting.

Op het online klachtenplatform van de Consumentenbond, kwamen het afgelopen jaar 123 klachten binnen over Bunq. De bond noemt dit veel voor een kleine bank, gelet ook op de 147 klachten die bijvoorbeeld over de veel grotere Rabobank binnenkwamen. Verder gaan veel van de klachten van Bunq over hetzelfde, namelijk over oplichting, geblokkeerde accounts en de slechte bereikbaarheid van de klantenservice. De oplichting gaat vaak via Marktplaats.

Naam-check

Volgens de bond gaat het bij Bunq onder andere vaker mis omdat de bank geen gebruik maakt van de IBAN naam-check. Als een consument geld overmaakt naar een bepaald persoon of bedrijf, maar het rekeningnummer niet bij die naam hoort, wordt bij de meeste banken een waarschuwing getoond. Maar Bunq gebruikt dit systeem niet.

Ook zou Bunq moeten aansluiten bij het Protocol Incidenten-waarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI). Daarmee kan worden getoetst of potentiële klanten eerder betrokken waren bij fraude. Omdat Bunq geen lid is van de Nederlandse Vereniging van Banken, is het niet aangesloten bij dit systeem. De bank laat aan de bond weten zich hiervoor wel te hebben aangemeld.

Bunq zegt verder tegen de bond fraudebestrijding wel degelijk serieus te nemen en accounts te blokkeren wanneer het oplichting vermoedt. De Consumentenbond wil dat Bunq meer doet om oplichting te voorkomen.