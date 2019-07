Paleis eert hele gezin

De werkkamer van de koning, compleet met een beschermstuk voor de vloerbedekking onder de bureaustoel. Ⓒ ANP

Hoezeer koning Willem-Alexander zijn functie opvat als een duobaan blijkt uit de nieuwe inrichting van paleis Huis ten Bosch. In de decoratie van de representatieve afdeling in deze Oranje-ambtswoning is koningin Máxima even aanwezig als de koning zelf. Zelfs prinses Amalia heeft een reden om zich extra thuis te voelen, net als haar zussen.