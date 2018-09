Gaat de dollar weer omhoog?

Ik heb lang beargumenteerd dat de dollar een structureel concurrentievoordeel gaat krijgen. De reden is dat er in de VS een verandering in het denken is opgetreden, die geïllustreerd kan worden met de investeringen in schaliegas. Dat heeft er voor gezorgd dat de prijs van aardgas is gedaald naar een tienjarig laagtepunt en dat heeft er voor gezorgd dat elektriciteit goedkoper is geworden.

De prijs in Amerika is gedaald van meer dn $8/MMBtu naar minder dan $4/MMBtu, oftewel een daling met meer dan 50%.

Bovendien, deze lage kostprijs lijkt de huizenmarkt te hebben gestabiliseerd en, nog belangrijker, er is een verbetering opgetreden in de banencijfers, hoewel dit deels wordt veroorzaakt door ‘statistische arbitrage’. Maar het punt is dat er een verbetering optreedt, en meer nog dan in 2012. We zien dat op twee manieren:

De Surprise index van Citigroup (Cesius Index – Bloomberg LLP) komt weer boven de nullijn uit.

Tegelijkertijd verbeteren de werkloosheidscijfers en non-farm cijfers beide heel fraai.

Tenslotte, een relatief betrouwbare indicator voor het consumentenvertrouwen op korte termijn is de benzineprijs, die gedaald is samen met de zwakkere groeicijfers over maart en april. Dat geeft de Amerikaanse consumenten en huishoudens meer ruimte.

Als we kijken naar beleggingen zien we een grotere belangstelling voor Amerikaanse beleggingen dan voor die in de Eurozone en zelfs Aziatische.

De dollar kan op lange termijn heftig draaien; vergeet niet dat die op 0,8400 stond in 2000, en op 1,6000 in 2008. Sinds 2008 hebben we de EUR/USD elk jaar lagere toppen zien neerzetten: 2008 – 1,5144: 2010 – 1,4940; 2012/13: 1,3711.

Steen Jakobsen is hoofdeconoom van Saxo Bank. Hij richt zich op ontwikkelingen in de wereldeconomie en de financiële markten.