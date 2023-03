Oproep | Maak jij bezwaar tegen de hoge WOZ-aanslag?

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

De meeste huiseigenaren hebben de WOZ-beschikking 2023 al in de bus gekregen. Gemeenten schatten woningen dit jaar vaak enorm veel duurder in, gemiddeld is de waardestijging 17%. Ben jij het daarmee oneens en ga je bezwaar maken tegen die beschikking? Of heb je dat al gedaan? Dan komen wij graag met je in contact.