Analisten somberen verder over Adyen, maar Cathie Wood (Ark) stapt in

Adyen boekte een voorzichtig herstel nadat het aandeel dinsdag nog bijna gehalveerd werd. De koers veerde in de ochtend op tot rond €815 na een dag eerder nog tot ruim onder de €800 te zijn gedoken, het laagste niveau sinds medio 2020. Per saldo kijkt de online betalingsverwerker dit jaar aan tegen een neergang van 38%.

Vooral particuliere beleggers lijken de recente uittocht bij Adyen aan te grijpen om het aandeel op veel lagere niveaus weer op te pakken. Eind vorige maand piekte de koers van het Nederlandse techbedrijf nog tot boven de €1600. Bij internetbrokers, zoals FlatexDeGiro, is zichtbaar dat er sinds begin deze week een stroom aan vooral kooporders op gang is gekomen.

Bij platform BUX behoorde Adyen onder kleinere beleggers vorige week tot het populairste aandeel gevolgd door elektrische autofabrikant Tesla. Ongeveer 25% van alle tradingklanten investeerden afgelopen week in de Nederlandse online betalinsgverwerker. Ook met het aantal orders was Adyen veel populairder dan de nummer twee Tesla.

Cathie Wood

Cathie Wood, de vrouw achter investeringsfonds Ark Invest, kwam eveneens in actie. Zij pakte de duikvlucht van de online betalingsverwerker aan om haar positie uit te breiden. Zij heeft afgelopen maandag in totaal voor nog eens $9 miljoen aan stukken Adyen ingeslagen op de Amsterdamse beurs.

Wood is voornamelijk actief met het handelen in techfondsen. Daarnaast ziet zij ook brood in digitale munten. Eerder dit jaar kwam er nog een opmerkelijke voorspelling van haar over de bitcoin naar buiten. Zij voorziet in 2030 een explosieve stijging van de cryptomunt.

De rij van analisten die hun visie op Adyen neerwaarts bij hebben gesteld, is echter weer uitgebreid. Zo heeft de Zwitserse bank UBS het mes diep in het koersdoel voor het Nederlandse techbedrijf gezet van €1641 naar €854 onder handhaving van het houden-advies. Daarmee volgt UBS het pessimisme van Citibank dat eerder nog een koersdoel van €750 op Adyen plakte.

Ook bij broker Redburn is het optimisme over Adyen flink afgenomen. De online betalinsgverwerker gaat van de kooplijst af. Analisten wijzen er op dat vooral de concurrentiestrijd met de Amerikaanse branchegenoot PayPal negatief uitpakt voor Adyen. Volgens de analisten is dat een bedreiging in de VS, maar mogelijk ook in Europa.