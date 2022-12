Premium Het beste van De Telegraaf

Column: eindelijk Sint en kerst zonder corona-gedoe

In de auto hebben we het over de middelbare school. De overgang van de basisschool naar de brugklas is best groot. Maar mijn dochter (12, bijna 13) doet het hartstikke goed. Zonder mokken stapt ze iedere dag weer op de fiets, 9,5 kilometer naar school. Weer of geen weer. Ze zag dat meteen al helemaal zitten. Eindelijk naar de stad toe te fietsen was volgens haar ’heel middelbarescholerig’. Het moet gezegd: ze houdt dit al drie maanden goed vol.