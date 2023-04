Shell beperkt uitstoot verder bij raffinage Rotterdam

De 3,9 megaton is 0,5 megaton meer dan in het Nederlandse coalitieakkoord staat. Daarnaast claimt Shell specifiek de stikstofuitstoot met ’minstens 10%’ terug te kunnen dringen voor 2030.

Die afspraken heeft Shell met minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) gemaakt. Het gaat om een intentieverklaring. Volgens de minister is dat een belangrijke tussenstap om met het concern tot ’bindende afspraken’ te komen om sneller minder CO2 uit te stoten bij de productie van grondstoffen voor bijvoorbeeld wasmiddelen, isolatiematerialen en verpakkingen dan eerder werd gemeld.

Grootste uitstoters

Shell behoort tot de twintig grootste uitstoters van CO2 in Nederland. Shell zegt dat de afbouw van uitstoot zal lukken omdat het die in lege gasvelden in de Noordzee wil opslaan. Maar de uitspraak over de aanleg van dit complex Porthos is na bezwaren nog onder de rechter.

Shell stelt de fossiele brandstoffen als olie en gas te kunnen vervangen door groene elektriciteit, van wind- en zonneparken, en van waterstof. De Britse producent stelt dat overschakelen op meer biobrandstoffen helpt om sneller de productiedoelen te bereiken.

Het concern met vorig jaar $381 miljard omzet werd in mei 2021 door de rechter gedwongen om zijn totale uitstoot te beperken, na een rechtszaak aangespannen door Milieudefensie. „Het oliebedrijf is verplicht om eind 2030 de CO2-uitstoot van de Shell-groep, zijn toeleveranciers en afnemers terug te brengen met netto 45% ten opzichte van het niveau van 2019”, aldus de rechtbank Den Haag.

Plastic verbranden

Het bedrijf zegt inmiddels voldoende te doen om dat doel van 45% reductie in 2030 te kunnen bereiken. Wereldwijd drukt het zijn uitstoot, maar volgens milieugroepen gaat dit niet snel genoeg. Ook in het Verenigd Koninkrijk lopen rechtszaken tegen het concern, omdat het te traag aan milieueisen zou voldoen.

Daarnaast kan het in Rotterdam voor 300 kiloton aan plastic afval verwerken tot nieuwe grondstoffen, aldus Shell. Dat plastic wordt nu nog verbrand. Voor meer recycling bouwt Shell een fabriek op Moerdijk die vanaf 2024 in stappen in gebruik wordt genomen. Daarbij wordt het elektriciteitsnetwerk verzwaard en er komen extra pijpleidingen voor waterstof en CO2-afvoer in deze regio, die omliggende bedrijven zouden moeten gaan afnemen.

Minister Adriaansens zegde Shell donderdag bij de ondertekening van de afspraken toe de knelpunten zoals bij vergunningverlening op te sporen om ervoor te zorgen dat het bedrijf zijn doelen kan behalen.