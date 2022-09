’Krapte arbeidsmarkt jaagt zzp aan’

Het aantal ondernemingen dat staat ingeschreven in het Handelsregister is met 5,5% gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Dat komt mede door het toenemend aantal zzp’ers. „Er is een grote krapte op de arbeidsmarkt en veel mensen zien mogelijk een kans om genoeg opdrachten te scoren om hun loondienstverband te verruilen voor het ondernemerschap”, stelt Josette Dijkhuizen, ondernemer en bijzonder hoogleraar bij de Tilburg University.

In augustus zijn 21.797 nieuwe ondernemingen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, ruim een kwart meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Op 1 september stonden er in het Handelsregister net geen 2,3 miljoen economisch actieve ondernemingen ingeschreven. Dat is 5,5% meer dan vorig jaar. Zo blijkt uit een trendrapportage van de KVK over vorige maand.

Vooral in de bouwsector ziet de KVK in alle deelsectoren een toenemend aantal starters, in totaal ruim 30% meer dan in augustus 2021. Het aantal starters in de elektrotechnische bouwinstallatie nam zelfs toe met 87%. In deze branche kwamen er in het afgelopen jaar ruim 2900 bedrijven bij. Een vergelijkbare groei is te zien bij bedrijven actief in de aanleg van elektriciteits- en telecommunicatiekabels. In augustus startten 104 nieuwe bedrijven, 76% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Ook in sectoren die raken aan de bouw groeit het aantal bedrijven. Zoals in de zakelijke dienstverlening gericht op technische ontwerp en advies, bijvoorbeeld architecten en ingenieurs. Het aantal bedrijven dat adviseert in de bouw groeide met 51%.

Dijkhuizen denkt dat het stijgende aantal ondernemers in de bouw te maken heeft met een toename van het aantal zzp’ers die worden ingehuurd in de bouw. „Dat zullen waarschijnlijk niet alleen in Nederland geboren vakmensen zijn, maar ook mensen uit Oost-Europese landen die hier aan de slag gaan. Anderzijds zijn er mogelijk veel mensen die door de heersende energiecrisis kansen zien om actief te worden in sectoren die voorop lopen in de klimaattransitie.”

In heel Nederland werden er in augustus 8734 ondernemingen gestaakt, 9,2% meer dan vorig jaar. Het aantal stoppende bedrijven daalt in absolute cijfers al vijf maanden op rij. In augustus gingen 107 bedrijven failliet, 8% meer dan vorig jaar in dezelfde periode.