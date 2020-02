PostNL verkoopt Italiaanse dochter

PostNL benadrukte bij de jaarcijfers verder op koers te liggen om op termijn voordeel te halen uit de recente overname van het rivaliserende postbedrijf Sandd.

PostNL kampte afgelopen jaar wederom met een krimp in de hoeveelheid te bezorgen post. Toch wist de onderneming zijn omzet op te krikken, dankzij groei bij de pakketbezorging. De opbrengsten dikten aan tot ruim 2,8 miljard euro, tegen iets minder dan 2,8 miljard euro een jaar eerder. De winst ging wel omlaag. Het onderliggende cash bedrijfsresultaat zakte licht en de totale winst uit voortgezette activiteiten daalde van 127 miljoen tot 72 miljoen euro.

"Volumegroei neemt ook dit jaar af bij veel beloftes"

Dit vindt DFT-verslaggever Yteke de Jong:

„PostNL teert in 2019 op de belofte dat het in de toekomst beter zal worden na de overname van Sandd, die 2019 grotendeels domineerde. De beleggers krijgen geen dividend, en de winst daalde tot slechts €4 miljoen als gevolg van de overname van het concurrerende postbedrijf. In de cijfers is te zien dat de opbrengst van het postbedrijf harder daalde dan de stijging van omzet bij de pakketdivisie. Ook daar is de volumegroei minder hard gegaan, en dat zal dit jaar naar verwachting ook weer het gevolg zijn als gevolg van de coronacrisis.”

Nexive is de tweede speler in de Italiaanse postmarkt en stond al langer in de etalage. PostNL draagt 80 procent van de activiteiten over aan het Duitse Mutares. PostNL zal een aandeel van 20 procent verkrijgen in een nieuwe entiteit waaronder Nexive nu komt te vallen. Er is geen verkoopsom naar buiten gebracht.