Israëlische ambassadeur in VS ijskoud over oprichters Ben & Jerry’s

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Israëlische ambassadeur in de Verenigde Staten, Gilad Erdan, heeft hard uitgehaald naar ijsmerk Ben & Jerry’s. Daarbij richtte hij zich in het bijzonder op de twee oprichters van Ben & Jerry’s, die onlangs de beslissing van het Unilever-merk hebben verdedigd om geen ijs meer te gaan verkopen in Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied.