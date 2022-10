Topman AkzoNobel weg: ’Ik kreeg te vaak gelijk zonder het te hebben’

Premium Financieel

’Geen woorden maar daden’ staat bij Schiphol-baas Ruud Sondag hoog in het vaandel

De vraag is waarom Ruud Sondag niet voor vier jaar in plaats van tijdelijk als ceo van Schiphol is benoemd met een blik op zijn CV. Sondag begon zijn carrière in de logistiek bij Nedlloyd, was jarenlang bestuurder bij afvalverwerker Van Gansewinkel. Hier ging hij weg na een conflict met de eigenaren...