Premium Financieel

Dit zullen ouders merken van landelijke staking in kinderopvang

FNV organiseert op donderdag 8 juli een landelijke stakingsdag in de kinderopvang. De vakbond stelt dat medewerkers woest zijn over het cao-akkoord dat deze week werd gesloten. Vijf vragen over de acties en wat ouders ervan gaan merken.