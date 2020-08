Schoenenketen Bristol in moeilijkheden door coronacrisis

Ⓒ Hollandse Hoogte / Niels Wenstedt

AMSTERDAM (ANP) - Familiebedrijf Bristol is in de problemen gekomen door de coronacrisis. Dat vertelt topvrouw Elise Vanaudenhove in een interview met Het Financieele Dagblad. De schoenenketen leed al jarenlang verlies en gedwongen sluitingen van Belgische winkels en minder klanten in Nederland hebben gezorgd voor een groot gat in de begroting.