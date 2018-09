In totaal bezit Arseus 924.546 eigen aandelen, een belang van 2,96 procent. Grootste aandeelhouder in het bedrijf is EnHold NV, met een deelneming van 26,11 procent, gevolgd door Alychlo/Coucke met 11,28 procent.

