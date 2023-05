Premium Het beste van De Telegraaf

Column: Nederland is een conservatief land geworden

Door Jaap van Duijn Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Af en toe lees ik iets van een politiek commentator die klaagt dat dit land zo links is. Drie jaar geleden, aan het begin van de coronapandemie, beweerde onze minister-president ook al dat Nederland in de kern diep socialistisch is.