Column: Greatest Of All Time van de beurs is in bloedvorm

Door Jim Tehupuring Kopieer naar clipboard

Weer is Paris Saint-Germain uitgeschakeld in de Champions League. Dat terwijl PSG een sterrenensemble heeft van bijna €1 miljard. Onder hen de ’Greatest Of All Time’: Lionel Messi. Met enige weemoed bekeek ik de nummer 10. Briljante dribbels bleven uit en rond de zestien komt de GOAT amper nog. Pijnlijk om te zien dat Messi nauwelijks waarde meer toevoegt.