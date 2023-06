Premium Het beste van De Telegraaf

Profiel Stoelendans in top bij Alibaba, maar waar is oprichter Jack Ma?

Door Vian Schouten Kopieer naar clipboard

Jack Ma spreekt tijdens een evenement in China in 2017 Ⓒ ANP/HH

Jack Ma blijft onlosmakelijk verbonden met Alibaba. Ook na zijn nogal mysterieuze vertrek uit de schijnwerpers. De Chinese techmiljardair heeft het webwinkelconcern immers opgericht en is nog steeds de grootste aandeelhouder. Zijn belangrijkste vertrouwelingen hebben ook na de grote stoelendans in de directie van Alibaba de touwtjes in handen.