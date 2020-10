’Bio Vakantieoord liefste plek van Nederland’

Maar corona gooide ook voor deze gezinnen die het thuis ongelooflijk zwaar hebben om hun meervoudig gehandicapte kind bij te staan roet in het eten. Het prachtige park was van half maart tot half juni dicht. „Gelukkig waren we van de zomer zeven weken weer vol. De kinderen waren vreselijk toe aan vakantie. Niet alleen met hun ouders maar ook met elkaar en hun vriendjes. Ze zaten veel te lang in de speciale instituten. Hier is licht, lucht en ruimte. Het is de liefste plek van Nederland”, vertelt Jannet van Zadelhoff, bestuurslid van Bio Vakantieoord enthousiast.

Bio-bestuursleden Jacques Hoendervangers en Jannet van Zadelhoff.

Zij nodigde mij uit na het gala, waar vorig jaar in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam 1 miljoen euro werd opgehaald, eens in Arnhem te komen kijken. Aanwezig is ook ambassadeur Jacques Hoendervangers, bestuursvoorzitter van de Pathé-bioscopen die vroeger via hun collectes veel geld verzamelden. Het was bioscoopeigenaar Abraham Tuschinski die in 1927 het initiatief nam geld op te halen voor de zogenaamde ’bleekneusjes’. Ook de ambassadeurs, topsporter en paralympisch skiër Niels de Langen, die nog een sponsor zoekt voor de Para-Olympische Spelen in Bejing - „ik ga voor goud” - en acteur Leendert de Ridder die de hoofdrol speelt in de jeugdfilm Mees Kees en door zijn populariteit overal op straat wordt herkend, waren aanwezig. Zij benadrukten dat Bio „nul cent subsidie” krijgt en leeft van giften van weldoeners en het gala.

Burgemeester Ahmed Markouch

De Arnhemse burgemeester Ahmed Markouch is eveneens ambassadeur. Hij bood zich spontaan aan toen hij in het tv-programma Chantal komt werken van Chantal Janszen een bezoek bracht aan Bio Vakantieoord. „Door het overweldigende enthousiasme van dit prachtige Arnhems vakantieparadijs gaan kinderogen stralen en ouders ademen. Zo’n onvergetelijke geluksmaker die gezinnen onbezorgd het leven laat vieren, help ik graag”, zegt Markouch.

Bio-directeur Frans Wientjes in de manege.

Hij opende als burgemeester het gerenoveerde 33 graden warme zwembad met beweegbare vloer dat van alle gemakken is voorzien zoals takels om kinderen in speciale rolstoelen of ligbedden in het water te hijsen zodat zij met familie en/of vriendjes kunnen spelen zonder door vreemden raar te worden aangekeken. Het rijksmonument Bio Vakantieoord ligt op een 20 ha groot landgoed en beschikt over 17 grote vakantiebungalows, ontworpen door de beroemde architect J.J.P. Oudt, die van alle gemakken zijn voorzien. Rolstoelgebruikers en kinderen in hoog- of laagbedden kunnen zich door de grootte van de kamers, aangepaste doucheruimtes en gangen makkelijk bewegen of laten bewegen.

Samen op vakantie mogelijk maken betekent ook leuke activiteiten doen. Dat kan op de manege van het Nationaal Centrum Paardrijden voor Gehandicapten op het park, in de aangepaste bioscoop, snoezelruimtes en het bootcampbos met zijn verrassende speeltoestellen. Binnenkort zijn in de bioscopen en tv weer spotjes te zien om geld te geven voor Bio Vakantieoord. Wie op het park is geweest, ziet dat het geld wordt besteed om gehandicapen en familieleden ervan een glimlach op het gezicht te toveren.