Coolcat van Roland Kahn terug naar winkelstraat: proef met één shop

Begin 2019 ging tienerkledingwinkelketen Coolcat failliet. Nog datzelfde jaar ging het bedrijf online door als kindermerk.

Wehkamp

Behalve de eigen website verkoopt Coolcat ook via Wehkamp en kleertjes.com, wat volgens Kahn goed loopt. Om het merk toch meer onder de aandacht te brengen wil Kahn een pilotstore openen. „Om te laten zien welke leuke spullen we hebben.”

In eerste instantie komt er één winkel, maar of het daarbij zal blijven, durft Kahn niet te zeggen. „Maar het is heel simpel: je opent er één en is het een succes, dan open je er nog één.”