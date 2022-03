Premium Het beste van De Telegraaf

’Testverplichting gevaccineerde reizigers kan er af’

De testplicht voor gevaccineerde reizigers moet opgeheven worden, vindt de luchtvaartsector. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De testverplichting van gevaccineerde reizigers kan onmiddellijk opgeheven worden, omdat deze ook niet van kracht zijn in supermarkt of trein. Dat blijkt uit een rondgang in de luchtvaart- en reissector, die reageert op een onderzoek naar corona en vliegverkeer van het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde.