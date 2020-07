Crisisproof tijdens corona

Erika Verdegaal en Marieke Henselmans Ⓒ Geert de Jong

Haarlem - Het ziekteverloop van corona was nog nauwelijks bekend, of de kranten stonden al vol met de economische impact ervan. Financieel journaliste Marieke Henselmans en econome Erica Verdegaal hadden pijlsnel een boek klaar over hoe je met de financiële gevolgen van deze coronacrisis moet omgaan.