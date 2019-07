AB InBev verkoopt meeste bier in vijf jaar

De opbrengsten dikten aan tot 13,96 miljard dollar. Dat vertaalde zich in een groei op eigen kracht van 6,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarbij merkt de brouwer op dat het tweede kwartaal van vorig jaar moeilijk te verslaan was, aangezien het concern toen nog profiteerde van een grootschalige reclamecampagne in aanloop naar het WK voetbal in Rusland.

De brutowinstmarge van AB InBev verbeterde met meer dan een procentpunt tot 42 procent dankzij kostendiscipline en focus op duurdere premiumbieren. De nettowinst steeg naar 2,5 miljard, van 2,2 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2018.

AB InBev is in Nederland vooral bekend van merken als Jupiler, Leffe, Dommelsch en Hertog Jan. Eerder deze week was het concern hier al veel in het nieuws omdat het Amerikaanse biermerk Bud naar Nederland komt. Ook werd een sponsordeal met Ajax gemeld.