Drinken pakje sap: ontslag, maar wel met bijna €20.000 vergoeding

Premium Nieuws

Julio Poch strijdt voor gerechtigheid: ’Het begint nu pas’

Julio Poch, de piloot die acht jaar lang vastzat in zijn geboorteland, had gehoopt dat het onderzoeksrapport over de rol van de Nederlandse Staat duidelijk zou maken dat de landsbemoeienis bij zijn arrestatie onrechtmatig was. Nu anders wordt geconcludeerd, vecht hij onverzettelijk juridisch verder...