Zo hard dalen de prijzen in de vrijehuursector

Dat blijkt uit een overzicht van huurwoningenplatform Pararius, gebaseerd op ruim 12.500 woningen in de vrije sector die in het vierde kwartaal van 2020 via het platform zijn verhuurd.

Een nieuwe huurder betaalde in dit kwartaal gemiddeld €16,16 per maand per vierkante meter. Vrijesector-huurwoningen hebben een huur hoger dan €737,14.

Expats

Vooral gemeubileerde appartementen, populair bij de expats die er nu veel minder zijn, werden een stuk goedkoper. Hiervoor wordt gemiddeld €18,20 per vierkante meter betaald: 7% minder dan een jaar ervoor.

Gestoffeerde appartementen gingen 5,3% in prijs omlaag naar €15,18. Een kaal appartement werd in vergelijking met een jaar eerder juist 0,5% duurder: dit kost gemiddeld nu €11,92 per vierkante meter.

Amsterdam

Er zijn grote regionale verschillen qua huurprijs in Nederland. In Amsterdam wordt het meest betaald per vierkante meter: €22,08. Toch is dat maar liefst 6,8% lager dan een jaar eerder.

In Rotterdam wordt gemiddeld €15,48 betaald: 4,8% minder. In Den Haag daalde de vierkantemeterprijs met 3,1% naar €15,83, in Eindhoven met 2,9% naar €14,11.

Op de extreem krappe huurmarkt van Utrecht was geen prijsdaling te zien. Hier kostte een huurhuis gemiddeld €17,81 per vierkante meter, ongeveer hetzelfde als een jaar eerder (€17,80).

Voorbode

Volgens Pararius is de ontwikkeling van de huurprijzen in de vijf grote steden een voorbode voor de rest van Nederland. Huurprijzen stagneerden hier in 2019 eerder en daalden het afgelopen jaar harder dan gemiddeld.

De duurste steden om te huren zijn na Amsterdam (€22,08) Amstelveen (€18,21) en Haarlem (€18,11). Daarna volgen Utrecht €17,81) en Leiden (€16,87).

Van alle steden huur je het goedkoopst in Leeuwarden (€9,79), Enschede (€10,59), Deventer (10,75), Apeldoorn (€11,08) en Arnhem (11,84).