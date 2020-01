Topman Morgan Stanley ziet beloning dalen naar $27 miljoen

De terugval van de beloning voor Gorman heeft onder meer te maken met de stevige reductie van het personeel in het afgelopen jaar, zo meldt The Financial Times op basis van een anoniem persoon.

Gorman staat sinds 2009 aan het roer bij Morgan Stanley. Eerder was hij ook werkzaam bij een andere Amerikaanse bank, Merrill Lynch.

Beleggers reageerden eerder nog enthousiast op de jaarresultaten van Morgan Stanley die afgelopen week de boeken open deed. De bank rappoteerde in het afgelopen jaar een record aan opbrengsten van $41 miljard.