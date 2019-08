Honderden miljoenen voor leningen aan mkb

Luxemburg - De Europese Investeringsbank (EIB) heeft samen met ING in totaal 400 miljoen euro aan krediet beschikbaar gesteld voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de Benelux. De leningen zijn bedoeld voor bedrijven die willen investeren in verduurzaming, bijvoorbeeld in zonne- of windenergie, het energiezuinig maken van vastgoed en het regelen van elektrisch vervoer.