Onderzoek Telecompaper: ’Slapende’ klant betaalt te veel bij provider: verlengen of overstap loont

Door Vian Schouten

Geen enkel gezinslid kan nog zonder internet Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Wanneer je langer klant bent van een telecombedrijf is de kans groter dat je meer betaalt. Dat blijkt uit een enquête van vakblad Telecompaper onder 10.000 mensen. Velen weten niet dat ze flink kunnen besparen of denken dat het technisch ingewikkeld is om over te stappen. Dat kan zeker de moeite zijn nu de prijzen per 1 juli flink gaan stijgen.