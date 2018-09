Italië veilt leningen tegen laagste rente ooit

Bij de vorige vergelijkbare veiling, eind maart, moest Italië nog 0,83 procent rente bieden om de obligaties aan de man te brengen. De voormalige laagste rente op 6-maandsleningen was het rendement van 0,55 procent dat in augustus 2009 werd genoteerd. Een lagere rente wijst op een hogere waarde van de obligaties en een toename van het vertrouwen van beleggers in de betreffende leningen.

De politieke onzekerheid in Italië zette vrijdag wel wat druk op het rendement van bestaande 10-jaarsleningenvan het land. De rente daarop steeg in de ochtendhandel van 4,05 naar 4,08 procent. Eerder deze week zakte de rente voor het eerst sinds november 2010 onder de grens van 4 procent.

De 10-jaarsrente is de belangrijkste graadmeter voor het vertrouwen van beleggers in een land.