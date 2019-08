Benelux kaart handelsbeperkingen aan bij EU

De beperkingen belemmeren detailhandelaren om goederen te kopen in het land van hun keuze, waardoor flinke prijsverschillen ontstaan. Het gaat onder meer om voeding, boeken, verzorgingsproducten, elektronica, meubels, verf, fietsen, keukenapparaten en sportartikelen. "Consumenten betalen te veel en winkeliers worden in hun concurrentiepositie aangetast", zegt de Benelux over deze beperkingen voor het vrije verkeer van goederen.

De drie landen vragen Brussel om een gelijk speelveld en maatregelen tegen discriminatie op grond van nationaliteit of verblijfplaats. De Europese Commissie kondigde in maart een onderzoek aan naar leveringsbeperkingen in de detailhandel.