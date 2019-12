Inval bij verkoopkantoor energiereus Vattenfall

„We weten nog niet precies waar het onderzoek van de ACM zich op richt”, zegt een woordvoerder van Vattenfall. „Ze zijn nu aan het werk en er wordt gesproken met medewerkers. Bekend is wel dat onderzoek wordt gedaan naar verkooppraktijken bij energieleveranciers. Wij zien dat met vertrouwen tegemoet.” Sinds oktober wordt de naam Nuon niet meer gehanteerd en vervangen door de naam Vattenfall.

Bekijk ook: Einde aan agressieve verkoop in zicht

Bekijk ook: Het belletje dat iedereen irriteert

In het kantoor van Vattenfall in Weesp is de buitendienst gevestigd met circa 200 medewerkers. „Van daaruit wordt onder andere de deur-aan-deur-verkoop gedaan”, vertelt de woordvoerder. „De telefonische verkoop hebben een tijd geleden ondergebracht bij een externe partij. Degenen die dat aansturen zitten wel op die locatie.”

Volgens de woordvoerder heeft Vattenfall de interne controle goed op orde. „Er zullen vast wel wat dingen misgaan, maar we denken dat we de processen goed hebben ingericht. We zorgen voor een goede training van de verkopers en een goede controle. Als er klachten zijn worden die onderzocht en passende maatregelen genomen.”

De ACM heeft nog geen mededelingen gedaan over de inval.